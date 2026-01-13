Гудкова оштрафовали за унижение достоинства в клипе «Я узкий»

Причиной для штрафа стал клип под названием «Я узкий», который Гудков выложил в соцсети «ВКонтакте». В нем комик использовал аранжировку известной песни SHAMAN «Я русский», а слова изменил.
«По результатам проведенного психолого-лингвистического исследования получена справка об исследовании, содержащая вывод о наличии в видеозаписи публичных действий, направленных на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам происхождения, совершенных публично», — рассказали в пресс-службе.
Суд признал Гудкова виновным по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и назначил ему штраф в 11 тысяч рублей.