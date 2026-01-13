Музей истории журналистики открыли на Невском проспекте

В День российской печати на Невском проспекте открыли Музей истории журналистики. Об этом сообщил «Петербургский дневник». Его экспозицию представили в трех частях: первый блок рассказывает о людях, внесших вклад в профессию и ее развитие, второй — о газетах, журналах, фотожурналистике, радио-, тележурналистике и интернет-журналистике, третий — показывает материальные экспонаты, повествующие о развитии этого важного ремесла — от гусиного пера до телевизоров разных времен.
— Экспозиция дает возможность, например, услышать звучание первых радиорепродукторов, увидеть изображение на экране знаменитого телевизора «КВН», а также попечатать на старинной пишущей машинке, — привело издание слова Юрия Светова, одного из идеологов музея.
Кроме того, в музее представили большое количество информационных материалов в электронном виде. Посетители могут изучить имена известных журналистов и издателей, заглянуть в типичный кабинет главного редактора или пройти квесты по истории петербургской журналистики.