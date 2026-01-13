Музей истории журналистики открыли на Невском проспекте

В День российской печати на Невском проспекте открыли Музей истории журналистики. Об этом сообщил «Петербургский дневник». Его экспозицию представили в трех частях: первый блок рассказывает о людях, внесших вклад в профессию и ее развитие, второй — о газетах, журналах, фотожурналистике, радио-, тележурналистике и интернет-журналистике, третий — показывает материальные экспонаты, повествующие о развитии этого важного ремесла — от гусиного пера до телевизоров разных времен.