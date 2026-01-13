Ричмонд
Волгоградцев предупредили о сильном снеге, морозе до −15 и гололеде в среду

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды 14 января.

Сейчас в Ричмонде: +1° 2 м/с 69% 762 мм рт. ст. +4°
Источник: Комсомольская правда

В среду, 14 января, жителей Волгоградской области ждет ухудшение погоды. Регион накроют снегопады, а на дорогах станет очень скользко. Такой прогноз дают синоптики, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на Волгоградский ЦГМС.

По области пройдет небольшой, а местами умеренный снег. При этом ночью в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит −3…-8 градусов, а при прояснениях похолодает до −10…-15. Днем термометры покажут от −2 до −7 градусов. На дорогах сохранится сильная гололедица.

В самом Волгограде погода также будет непростой. Всю ночь будет идти снег, днем он станет небольшим. Ночью в городе похолодает до −6…-8 градусов, дневная температура воздуха составит −4…-6. Автомобилистам и пешеходам следует быть максимально осторожными из-за гололедно-изморозевых явлений.