Волгоградцев предупредили о сильном снеге, морозе до −15 и гололеде в среду

По области пройдет небольшой, а местами умеренный снег. При этом ночью в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7−12 м/с. Температура воздуха ночью составит −3…-8 градусов, а при прояснениях похолодает до −10…-15. Днем термометры покажут от −2 до −7 градусов. На дорогах сохранится сильная гололедица.