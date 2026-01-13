Ричмонд
Три новые автобусные полосы планируют сделать в Уфе

В городе появятся еще три выделенные полосы для автобусов.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе планируют создать три новые выделенные полосы для движения автобусов. Об этом рассказал начальник отдела, который занимается развитием пассажирского транспорта города, Эмиль Гилязов.

Как он пояснил в интервью телеканалу UTV, эти полосы появятся на улицах Первомайской, Айской и улице, названной в честь города Галле. Их строительство предусмотрено в долгосрочном плане по организации уличного движения, который рассчитан до 2042 года.

Сейчас в уфимских улицах уже есть четыре участка, где автобусы и троллейбусы едут по своей, отдельной полосе. Они расположены на проспекте Октября, а также на улицах Ленина, 50-летия Октября и Менделеева.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.