Три новые автобусные полосы планируют сделать в Уфе

В Уфе планируют создать три новые выделенные полосы для движения автобусов. Об этом рассказал начальник отдела, который занимается развитием пассажирского транспорта города, Эмиль Гилязов.
Как он пояснил в интервью телеканалу UTV, эти полосы появятся на улицах Первомайской, Айской и улице, названной в честь города Галле. Их строительство предусмотрено в долгосрочном плане по организации уличного движения, который рассчитан до 2042 года.
Сейчас в уфимских улицах уже есть четыре участка, где автобусы и троллейбусы едут по своей, отдельной полосе. Они расположены на проспекте Октября, а также на улицах Ленина, 50-летия Октября и Менделеева.
