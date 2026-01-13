В Омск не пустили свежие, но странные помидоры из Казахстана

Россельхознадзор не пустил в Омскую область 16 тонн томатов из Казахстана. Овощной груз сопровождался недействительным фитосанитарным сертификатом, и его вернули на родину.
Специалисты Управления Россельхознадзора по Омской области во взаимодействии с мобильной группой Омской таможни на фитосанитарном контрольном посту «Исилькульский» пресекли попытку незаконного ввоза партии свежих томатов общим весом 16 тонн. В ходе проведения документарного контроля и осмотра грузового автомобиля, следовавшего из Республики Казахстан, инспекторы ведомства выявили грубое нарушение международных карантинных требований: указанная партия томатов сопровождалась недействительным фитосанитарным сертификатом. По итогу, автомобиль с помидорами возвращен на территорию Республики Казахстан.
С начала 2026 года Управлением Россельхознадзора по Омской области в приграничных районах пресечены попытки ввоза порядка 33 тонн и 24 единиц подкарантинной продукции, перемещаемой с нарушениями законодательства ЕАЭС, на сопредельную территорию возвращено 3 транспортных средства.