Пассажиры пригородного поезда Казань — Йошкар-Ола получили новую остановку

Возможность высадки и посадки появилась на станции Помары.

Источник: Комсомольская правда

Пассажиры пригородного поезда Казань — Йошкар-Ола получили дополнительную возможность высадки и посадки. Теперь маршрут включает остановку на станции Помары, которая ранее использовалась только как техническая стоянка.

Добавление станции, расположенной в Марий Эл между Гари и Яльчинским, направлено на повышение доступности и качества транспортного обслуживания. Электричка отправляется из Казани в 8:20 и прибывает в Йошкар-Олу в 11:06.

Напомним, в Казани ограничит движение транспорта из-за Кубка России по лыжам. Речь идет об участке от спортцентра «Динамо» до улицы Рубежной.