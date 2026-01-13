Пассажиры пригородного поезда Казань — Йошкар-Ола получили новую остановку

Пассажиры пригородного поезда Казань — Йошкар-Ола получили дополнительную возможность высадки и посадки. Теперь маршрут включает остановку на станции Помары, которая ранее использовалась только как техническая стоянка.
Добавление станции, расположенной в Марий Эл между Гари и Яльчинским, направлено на повышение доступности и качества транспортного обслуживания. Электричка отправляется из Казани в 8:20 и прибывает в Йошкар-Олу в 11:06.
