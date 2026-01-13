Мишустин наградил сотрудников RT премией в области СМИ

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин наградил сотрудников телеканала RT премией правительства в области СМИ за многолетний безупречный труд, прорывное распространение вещания в странах Глобального Юга.
Глава кабмина во вторник, в День российской печати вручает премии правительства в области СМИ за 2025 год.
Мишустин наградил первого заместителя главного редактора по новостному контенту телеканала RT Елизавету Бродскую, заместителя главного редактора — директора дирекции информационного вещания на испанском языке телеканала RT Викторию Воронцову, заместителя главного редактора — директора дирекции информационного вещания на арабском языке телеканала RT Майю Манну.
Также премию правительства получила креативный директор Ruptly Динара Токтосунова.
В ходе церемонии вручения Мишустин отметил, что коллектив RT расширяет аудиторию, несмотря на попытки ограничить работу канала на Западе.
«Несмотря на то, что на Западе пытаются ограничить его контент, он (телеканал RT — ред.) по-прежнему расширяет свою аудиторию, в том числе в странах Глобального Юга», — сказал Мишустин.
Телеканал RT — российская международная информационная телевизионная компания. Под брендом RT круглосуточно вещает 8 каналов: на английском, испанском, арабском, немецком, французском, сербском, а также два документальных канала. Главный редактор телеканала RT — Маргарита Симоньян, генеральный директор RT — Алексей Николов.
Свое вещание RT начал 10 декабря 2005 года на английском языке. В 2007 был запущен арабский канал. В 2009 году — испанский. В 2010 году начинает работу RT America. В 2013 году RT запускает собственное видеоагентство Ruptly. В 2014 году — начинает работу канал RT UK из Лондона. В 2018 году — вещание на французском языке. В 2021 году на немецком, а в 2024 году — на сербском. В 2025 году планируется начало работы канала RT India из Дели.