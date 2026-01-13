Победа обязательно будет за нами, заявил Мишустин

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время вручения правительственных премий в области СМИ обратился к журналистам: «Победа обязательно будет за нами».
Глава кабмина во вторник, в День российской печати, вручил премии правительства в области СМИ за 2025 год. В числе лауреатов премии были военкоры и журналисты, работающие в новых регионах и приграничье.
«Я хочу поздравить вас с праздником еще раз, пожелать удачи, успеха. И победа обязательно будет за нами», — сказал Мишустин, завершая церемонию.