Мишустин рассказал о работе журналистов в прифронтовых условиях

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Целые коллективы журналистов порой работают в прифронтовых условиях, некоторые из них не только освещают повестку, но и оказывают помощь военнослужащим и мирным жителям в приграничье, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
«В прифронтовых условиях работают порой целые коллективы журналистов, такие как сотрудники “Белгородской правды”: они не только освещают текущую повестку, но и оказывают помощь военнослужащим, мирным жителям в приграничье. Лауреатом премии правительства стала также команда “Радио Альянс”, которая выстраивала вещания в новых регионах, и благодаря им выходят в эфир каналы “Донецк-ФМ” и “Луганск-ФМ”, “Запорожье-ФМ” и “Херсон-ФМ”, чтобы сообщать жителям этих российских субъектов ежедневную актуальную информацию», — сказал Мишустин в ходе церемонии вручения премий правительства РФ в области СМИ за 2025 год.
Премьер-министр отметил, что коллектив канала «Дон 24» из Ростовской области нашел формат освещения событий, который оказался востребован и за рубежом. С первых дней специальной военной операции они выпускают информационно-аналитическую программу «Все как есть», рассказывая о подвигах защитников России. Уже более 2,5 лет она выходит для аудитории в Сербии.
«Еще больше внимания журналисты уделяют сохранению исторической памяти. Особое значение для нашего наследия имеет проект “Погибли за правду”. Он организован при содействии информационного агентства “Регнум”, которым были установлены имена всех представителей медиасферы, которые с 2014 года погибли за русский мир. В этом списке более 60 человек. Мы не забудем ни одного из них, как тех, кто выполнял свой профессиональный долг во время Великой Отечественной войны. Их опыт и сегодня вдохновляет на передовой. В памяти об этих журналистах газета “Рязанские ведомости” создала проект “Военкоры”, — добавил Мишустин.