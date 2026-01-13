Мишустин рассказал о работе журналистов в прифронтовых условиях

«Еще больше внимания журналисты уделяют сохранению исторической памяти. Особое значение для нашего наследия имеет проект “Погибли за правду”. Он организован при содействии информационного агентства “Регнум”, которым были установлены имена всех представителей медиасферы, которые с 2014 года погибли за русский мир. В этом списке более 60 человек. Мы не забудем ни одного из них, как тех, кто выполнял свой профессиональный долг во время Великой Отечественной войны. Их опыт и сегодня вдохновляет на передовой. В памяти об этих журналистах газета “Рязанские ведомости” создала проект “Военкоры”, — добавил Мишустин.