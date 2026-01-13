Мишустин рассказал об изменениях в мировоззрении молодежи

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин отметил положительные изменения в мировоззрении молодежи, подчеркнув особую заслугу в этом журналистов и СМИ.
Глава кабмина во вторник — в День российской печати — вручил премии правительства в области СМИ за 2025 год.
«Я смотрю, как изменилось мировоззрение ребят молодых: как они пошли в музеи, как они относятся к нашей общей истории. И сегодня вот эта борьба за умы и сердца молодых в первую очередь ведется вами — теми, кто каждый день, в том числе, формирует мировоззрение и исторические духовные корни, которые для наших детей сегодня являются основой дальнейшего развития. Они как раз подаются средствами массовой информации. И, на мой взгляд, это происходит очень достойно», — сказал Мишустин.