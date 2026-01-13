Роскосмос показал прохождение циклона над Петропавловском-Камчатским

Мощный Охотоморский циклон пришел на Камчатку в ночь на 13 января, порывы ветра достигают 50 м/с. В столице края выпало порядка 30% от месячной нормы осадков, отменены занятия в школах и учреждениях дополнительного образования, на линию не вышли автобусы. Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько, действие циклона продлится и 14 января.