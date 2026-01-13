Девять новорожденных погибли в роддоме Новокузнецка
В новокузнецком акушерском стационаре № 1 НГКБ № 1 за новогодние праздники умерли девять младенцев. Роддом прекратил прием рожениц и был закрыт на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». Проводится комплексная проверка.
СМИ: украинские БПЛА атаковали два танкера в Черном море
Вблизи Новороссийска атаке украинских дронов подверглись два иностранных танкера, зафрахтованных для перевозки казахстанской нефти. Удары пришлись на грузовое оборудование, но они остаются на ходу и сохраняют плавучесть.
Премьер Чехии рассказал о секретных поставках оружия Киеву
Предыдущее правительство Чехии потратило 17,1 миллиарда кронн снаряды для ВСУ, заявил премьер страны Андрей Бабиш. Он добавил, что прошлое правительство во главе с Петром Фиалой скрывало детали этой инициативе.
CNN: США испытали устройство, вызывающее «гаванский синдром»
По данным CNN, подразделение Министерства внутренней безопасности приобрело это устройство за миллионы долларов в последние дни правления администрации Джо Байдена. Как утверждают источники, чиновники заплатили за него «восьмизначную сумму». Это устройство связывают с десятками аномальных случаев недомоганий, которые в просторечии известны как «гаванский синдром» (совокупность неврологических симптомов (головокружение, тошнота, головные боли, проблемы со слухом и равновесием, когнитивные нарушения).
В Южной Корее запросили смертный приговор для экс-президента
Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю может грозить смертная казнь, передает Yonhap. Его обвинили в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами для организации беспорядков и подрыва Конституции. В частности, ему вменяют мобилизацию войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствование законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также отдачу приказа об аресте и задержании спикера парламента и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партий.