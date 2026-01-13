Ричмонд
Главные новости к вечеру 13 января 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 13 января 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Девять новорожденных погибли в роддоме Новокузнецка

Источник: РИА "Новости"

В новокузнецком акушерском стационаре № 1 НГКБ № 1 за новогодние праздники умерли девять младенцев. Роддом прекратил прием рожениц и был закрыт на карантин «из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией». Проводится комплексная проверка.

СМИ: украинские БПЛА атаковали два танкера в Черном море

Источник: Reuters

Вблизи Новороссийска атаке украинских дронов подверглись два иностранных танкера, зафрахтованных для перевозки казахстанской нефти. Удары пришлись на грузовое оборудование, но они остаются на ходу и сохраняют плавучесть.

Премьер Чехии рассказал о секретных поставках оружия Киеву

Источник: Reuters

Предыдущее правительство Чехии потратило 17,1 миллиарда кронн снаряды для ВСУ, заявил премьер страны Андрей Бабиш. Он добавил, что прошлое правительство во главе с Петром Фиалой скрывало детали этой инициативе.

CNN: США испытали устройство, вызывающее «гаванский синдром»

Источник: AP 2024

По данным CNN, подразделение Министерства внутренней безопасности приобрело это устройство за миллионы долларов в последние дни правления администрации Джо Байдена. Как утверждают источники, чиновники заплатили за него «восьмизначную сумму». Это устройство связывают с десятками аномальных случаев недомоганий, которые в просторечии известны как «гаванский синдром» (совокупность неврологических симптомов (головокружение, тошнота, головные боли, проблемы со слухом и равновесием, когнитивные нарушения).

В Южной Корее запросили смертный приговор для экс-президента

Источник: Reuters

Бывшему президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю может грозить смертная казнь, передает Yonhap. Его обвинили в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами для организации беспорядков и подрыва Конституции. В частности, ему вменяют мобилизацию войск и полиции для оцепления здания Национального собрания и препятствование законодателям проголосовать против его указа о введении военного положения, а также отдачу приказа об аресте и задержании спикера парламента и тогдашних лидеров правящей и основной оппозиционной партий.