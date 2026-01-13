Ричмонд
Молдавские магазины принимают только импорт, пока местные овощи гниют на полях: Гектары с несобранным урожаем — истинная картина «поддержки» фермеров

Урожай капусты и моркови мерзнет на заснеженных полях в Теленештском районе [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдавским овощам нет места в магазинах страны! Неубранные поля капусты и моркови в Теленештском районе.

Урожай капусты и моркови мерзнет на заснеженных полях в Теленештском районе. Журналисты «Первого в Молдове» отсняли огромные поля несобранного урожая овощей, картина, которая лучше всего показывает реальное положение дел в сельском хозяйстве страны и политику государства в отношении «поддержки» местных сельхозпроизводителей.

Фермеры неоднократно жаловались, что из-за отсутствия рынков сбыта и из-за нежелания сетей крупных супермаркетов закупать молдавские овощи и фрукты, им оказывается дешевле оставить урожай гнить на полях и деревьях, чем нанимать рабочую силу, платить ей за сбор продукции, которую потом некуда будет сбыть.

Ранее, появилось видео замерзшего поля репчатого лука, который тоже дешевле было оставить гнить. Вместо этого, в магазинах страны подается импортный украинский лук. И импортные картофель, морковь, капуста, помидоры и огурцы.

