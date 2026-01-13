МИД предупредил белорусов, которые находятся в Иране

В Министерстве иностранных дел высказались о ситуации в Иране, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.
В МИД подчеркнули, что Беларусь, исходя из основополагающих принципов Устава ООН, категорически отвергает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств. А также выразили убежденность в том, что правительство и народ Ирана способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране.
Также во внешнеполитическом ведомстве обратились к белорусам, планирующим поездки в Иран по неотложной необходимости.
— Следует обязательно учитывать официальные уведомления авиационных властей (NOTAM) о введении ограничений на использование воздушного пространства, сообщения авиакомпаний об изменении графика полетов в Иран, а также информацию о возможных изменениях в работе аэропортов, — прокомментировали в ведомстве.
Еще в МИД сказали, что белорусам, которые уже находятся в Иране, следует соблюдать местное законодательство, следовать распоряжениям официальных властей, проявлять осмотрительность и избегать мест массового скопления людей.
