МИД предупредил белорусов, которые находятся в Иране

В МИД подчеркнули, что Беларусь, исходя из основополагающих принципов Устава ООН, категорически отвергает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств. А также выразили убежденность в том, что правительство и народ Ирана способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране.