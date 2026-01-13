Ричмонд
МИД предупредил белорусов, которые находятся в Иране

МИД обратился к белорусам, оказавшимся в Иране.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных дел высказались о ситуации в Иране, сообщает официальный телеграм-канал ведомства.

В МИД подчеркнули, что Беларусь, исходя из основополагающих принципов Устава ООН, категорически отвергает любые формы вмешательства во внутренние дела суверенных государств. А также выразили убежденность в том, что правительство и народ Ирана способны преодолеть имеющиеся трудности и сохранить стабильность в стране.

Также во внешнеполитическом ведомстве обратились к белорусам, планирующим поездки в Иран по неотложной необходимости.

— Следует обязательно учитывать официальные уведомления авиационных властей (NOTAM) о введении ограничений на использование воздушного пространства, сообщения авиакомпаний об изменении графика полетов в Иран, а также информацию о возможных изменениях в работе аэропортов, — прокомментировали в ведомстве.

Еще в МИД сказали, что белорусам, которые уже находятся в Иране, следует соблюдать местное законодательство, следовать распоряжениям официальных властей, проявлять осмотрительность и избегать мест массового скопления людей.

Тем временем глава Мининформации высказался о сборе на общественное телевидение: «Нет сбора на смартфоны, планшеты, ноутбуки, телевизоры».

Еще мы писали, что дни трезвости объявляются в феврале, июне и сентябре в Беларуси.

