Чернышенко поздравил журналистов с Днем российской печати

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поздравил сотрудников отечественной медиаотрасли с Днем российской печати.
«Вы — настоящие мастера своего дела, талантливые, неравнодушные, ответственные, смелые люди, имеющие твердую гражданскую позицию», — сказал зампред правительства, слова которого приводит его аппарат.
Чернышенко добавил, что журналисты, корреспонденты и редакторы всегда находятся в центре актуальных событий, оперативно и достоверно рассказывают о том, что происходит в стране и мире.
Он также подчеркнул, что средства массовой информации выполняют важнейшую просветительскую функцию — воспитывают молодое поколение, прививают ему традиционные духовно-нравственные ценности, популяризируют роль семьи, продвигают здоровый образ жизни.
«В нашей стране сегодня зарегистрировано более 52 тысяч средств массовой информации, и правительство России продолжает регулярно их поддерживать. В 2025 году было выделено финансирование на реализацию порядка 1,7 тысячи социально значимых проектов по приоритетным направлениям государственной политики», — отметил Чернышенко.