Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игрушечная грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае

Красная игрушечная лошадка стала хитом продаж накануне Китайского Нового года.

Источник: Газета.Ру

Красная игрушечная лошадка стала хитом продаж накануне Китайского Нового года. Об этом сообщает издание The Paper.

По данным издания, в интернете распространилась фотография плюшевой игрушки лошади, у которой рот был пришит «вверх ногами», из-за чего «улыбающаяся лошадка» («Сяосяома») превратилась в «плачущую лошадку» («Кукума»). Бракованная версия игрушки очень понравилась людям, следует из материала.

По данным издания, руководитель магазина игрушек сказала рабочим не менять швы и продолжать делать «плачущую» версию. В результате производственные линии были расширены с двух более чем до десяти, а среднесуточный выпуск достиг 15 тысяч штук. Заказов магазину хватит до марта.

Как выяснили журналисты, торговая точка подала заявку на патент дизайна. Уточняется, что начальная цена на игрушку в 25 юаней (около 3,6 долларов, около 300 рублей) повышаться не будет.

Красная огненная лошадь — символ Китайского Нового года, который наступит 17 февраля.