Могилевчанка через суд получила 7 тысяч рублей с подростка, виновного в ее падении с эскалатора

В суд обратилась 21-летняя горожанка, которая получила травмы, упав с эскалатора в торговом центре. Травму девушка получила в мае 2025-го, когда на эскалаторе поднималась с первого этажа на второй. Внезапно на девушку упал подросток, который стоял на пару ступенек выше, в результате оба скатились вниз по эскалатору. Могилевчанку госпитализировали с закрытым переломом лопаточного конца левой ключицы. По признаку длительного расстройства здоровья такую травму относят к менее тяжким телесным повреждениям. Также у нее были кровоподтеки и ссадина, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья.