Могилевчанка через суд получила 7 тысяч рублей с подростка, виновного в ее падении с эскалатора

Жительница Могилева судилась после падения с эскалатора, рассказали в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.
В суд обратилась 21-летняя горожанка, которая получила травмы, упав с эскалатора в торговом центре. Травму девушка получила в мае 2025-го, когда на эскалаторе поднималась с первого этажа на второй. Внезапно на девушку упал подросток, который стоял на пару ступенек выше, в результате оба скатились вниз по эскалатору. Могилевчанку госпитализировали с закрытым переломом лопаточного конца левой ключицы. По признаку длительного расстройства здоровья такую травму относят к менее тяжким телесным повреждениям. Также у нее были кровоподтеки и ссадина, которые не повлекли за собой кратковременного расстройства здоровья.
Проверка показала, что перед этим роковым падением другой 14-летний подросток, который ехал на встречном эскалаторе вниз, увидел на параллельной лестнице знакомых и, поравнявшись, схватил одного из подростков за шею в знак приветствия. Тот не удержал равновесие и упал вместе с девушкой.
Потерпевшая потребовала моральной компенсации с законных представителей подростка и собственника эскалатора.
Суд признал виновным в происшествии подростка, который схватил знакомого. С его постановили взыскать 7 тысяч рублей компенсации морального вреда.
Решение суда еще и может быть обжаловано.
