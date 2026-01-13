Ричмонд
В Калининграде сняли гирлянды с трамваев и троллейбусов и по ночам убирают остальную новогоднюю атрибутику

Транспорт украсили 22 декабря.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде с общественного транспорта сняли вуаль из жёлтых фонариков и постепенно убирают другую праздничную атрибутику. Об этом «Клопс» рассказал директор «Калининград-ГорТранса» Владимир Фомин.

«Гирлянды уже сняты с линии. По поводу наклеек и других украшений — их тоже убирают в плановом режиме. Так как большое количество, можем это делать только ночью», — добавил Фомин.

Трамваи в фонариках горожане заметили в конце декабря. Новогоднее оформление появилось и на другом общественном транспорте.