Омич пошел искать собаку и попутно сжег соседу сено на сумму в 300 тысяч рублей

Полицейским Марьяновского района пришлось столкнуться со странным, алогичным поведением местного жителя. Расследуя преступление, полицейские вышли на мужчину, который пошел искать собаку и зачем-то поджег фермерское сено.
Сотрудникам полиции поступило сообщение о том, что в селе Пикетное произошло возгорание сена, принадлежавшего местному фермеру. После того, как пожар был ликвидирован, полицейские произвели осмотр прилегающей территории и обнаружили цепочку следов, ведущую к частному дому неподалеку. Там же был задержан подозреваемый, которым оказался 45-летний местный житель.
Разбираясь в обстоятельствах происшедшего, полицейские выяснили, что в ту ночь мужчина возвращался домой после застолья у приятеля. Увидел свою собаку, которая несколько дней назад убежала из дома, и решил ее поймать. Занимаясь поисками, он оказался рядом с домом фермера и зачем-то поджег складируемые на заднем дворе тюки с сеном. Огнем было уничтожено 140 тюков сена, ущерб составил более 300 000 рублей. На поджигателя возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.