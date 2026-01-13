Омич пошел искать собаку и попутно сжег соседу сено на сумму в 300 тысяч рублей

Разбираясь в обстоятельствах происшедшего, полицейские выяснили, что в ту ночь мужчина возвращался домой после застолья у приятеля. Увидел свою собаку, которая несколько дней назад убежала из дома, и решил ее поймать. Занимаясь поисками, он оказался рядом с домом фермера и зачем-то поджег складируемые на заднем дворе тюки с сеном. Огнем было уничтожено 140 тюков сена, ущерб составил более 300 000 рублей. На поджигателя возбудили уголовное дело, ему грозит до 5 лет лишения свободы.