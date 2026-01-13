В Ростовской области проявился гонконгский грипп, но заболеваемость снизилась

В Ростовской области снизилась заболеваемость респираторными инфекциями, но при этом продолжает распространяться гонконгский грипп (H3N2). Ситуацию по итогам второй недели января прокомментировали в управлении Роспотребнадзора.
По мнению специалистов, число заболевших снизилось из-за длительного отдыха на январских праздниках, во время которых многие оставались дома и реже посещали людные места.
— В январе в структуре циркулирующих вирусов преобладают вирусы гриппа, среди них доминирует грипп А (H3N2). Также фиксируются респираторные инфекции негриппозной этиологии: аденовирус, парагрипп, риновирус, сезонный коронавирус, бокавирус, РС-вирус, — уточнили в надзорном ведомстве.
Жителям Дона напоминают: большинство людей переносят гриппом в течение нескольких дней и выздоравливают, но в отдельных случаях возможно тяжелое течение болезни. В таких обстоятельствах обостряются хронические заболевания, могут развиться пневмония, миокардит, менингит и другие недуги.
Грипп можно узнать по высокой температуре, которая повышается от 37,5 до 40 градусов. Также появляются головная боль, боль в мышцах и суставах, озноб, усталость, кашель, насморк или заложенность носа, першение в горле.
Защититься от гриппа и ОРВИ помогут самые простые меры профилактики: нужно мыть руки после улицы, вести здоровый образ жизни, избегать массовых скоплений людей, соблюдать дистанцирование и респираторный этикет.
Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому при первых симптомах необходимо обращаться к врачу. Заболевшему не следует выходить на работу.
Родители! Ни в коем случае не отправляйте заболевших детей в детский сад или школу. При гриппе крайне важно соблюдать постельный режим. Самолечение недопустимо.
