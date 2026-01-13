8 тысяч мероприятий: как в Татарстане прошли новогодние праздники

Во время новогодних каникул в Татарстане провели свыше 8 тысяч различных тематических мероприятий. Такую цифру озвучила на брифинге в Доме правительства республики заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
«Это были и массовые гулянья, и театрализованные представления, концерты, спортивные соревнования, и многое другое. Особой популярностью пользовались мероприятия на открытом воздухе», — сообщила она.
Большое количество мероприятий прошло в рамках зимнего сезона фестиваля добрососедства «Курше».
«Фестиваль продолжается. Он закончится 28 февраля. Впереди еще 162 мероприятия», — отметила Фазлеева.
По ее словам, практика проведения подобных мероприятий продолжится и в летний сезон.
Немало мероприятий во время новогодних каникул состоялось в учреждениях культуры. По словам заместителя министра культуры Дамира Натфуллина, масштабная новогодняя кампания включала театральные постановки, концерты, интерактивные программы, мастер‑классы, выставки и другие мероприятия. Акцент делался на детскую и семейную аудиторию. Были в том числе благотворительные показы для детей с ОВЗ и семей участников СВО.
После новогодних праздников становится актуальным вопрос утилизации елок. Казанцы могут сдать их на переработку, поскольку выбрасывать их в контейнеры для мусора нельзя.
Информация о пунктах сбора елок размещена на сайте мэрии Казани.
В новогодние праздники зафиксирован ряд происшествий, ставших следствием нарушения требований безопасности при обращении с пиротехникой, сообщил на брифинге заместитель начальника Главного управления МЧС России по РТ Максим Трущин.
По его словам, от пиротехники пострадало шесть человек. Все они получили травмы глаз из-за того, что части пиротехнических изделий попали им в лицо.
Перед новым годом и во время каникул сотрудники МЧС и проводили разъяснительную работу среди населения, разъясняя требования пожарной безопасности при обращении с пиротехникой. Состоялось порядка 11 тысяч таких бесед, было распространено свыше 25 тысяч соответствующих памяток.
С 31 декабря по 11 января в Татарстане зафиксировано 116 пожаров, в которых погибли пять человек и 9 пострадали.
По данным МЧС, большая часть пожаров — 58 — стала результатом нарушений при эксплуатации электрооборудования. В 26 случаях к пожарам привело неосторожное обращение с огнем, 23 пожара стали следствием нарушения правил использования печей.
Трущин отдельно подчеркнул, что все трагические случаи на пожарах — следствие неосторожности при курении. Все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.