8 тысяч мероприятий: как в Татарстане прошли новогодние праздники

Немало мероприятий во время новогодних каникул состоялось в учреждениях культуры. По словам заместителя министра культуры Дамира Натфуллина, масштабная новогодняя кампания включала театральные постановки, концерты, интерактивные программы, мастер‑классы, выставки и другие мероприятия. Акцент делался на детскую и семейную аудиторию. Были в том числе благотворительные показы для детей с ОВЗ и семей участников СВО.