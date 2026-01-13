Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские власти усилили контроль за ЖКХ из-за похолодания

Организации принимают дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы.

Источник: Комсомольская правда

Власти Новосибирской области усилили контроль за работой коммунальных и энергетических систем в связи с ожидаемым резким похолоданием. Организации сферы ЖКХ и энергетики принимают дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Министр ЖКХ и энергетики области Евгений Назаров поручил руководству ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ держать ситуацию на особом контроле. Он подчеркнул важность обеспечения аварийных бригад всем необходимым, проверки резервных источников энергии и создания запаса топлива.

Генерирующие и сетевые компании примут меры для предотвращения аварийных режимов и подготовят персонал к восстановительным работам. Для этого сформируют аварийный запас материалов и подготовят резервные источники электроснабжения для социально значимых объектов.

Водоканалы Новосибирска, Бердска и Искитима усилят контроль за состоянием сетей и проверят готовность своих аварийно-ремонтных бригад. Они также обеспечат соблюдение нормативного давления в трубопроводах, чтобы не допустить их промерзания.

Главы муниципалитетов организуют проверку готовности резервных источников электроснабжения на объектах теплоснабжения. Это необходимо для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией.