Новосибирские власти усилили контроль за ЖКХ из-за похолодания

Власти Новосибирской области усилили контроль за работой коммунальных и энергетических систем в связи с ожидаемым резким похолоданием. Организации сферы ЖКХ и энергетики принимают дополнительные меры по обеспечению бесперебойной работы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Министр ЖКХ и энергетики области Евгений Назаров поручил руководству ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний и ТСЖ держать ситуацию на особом контроле. Он подчеркнул важность обеспечения аварийных бригад всем необходимым, проверки резервных источников энергии и создания запаса топлива.
Генерирующие и сетевые компании примут меры для предотвращения аварийных режимов и подготовят персонал к восстановительным работам. Для этого сформируют аварийный запас материалов и подготовят резервные источники электроснабжения для социально значимых объектов.
Водоканалы Новосибирска, Бердска и Искитима усилят контроль за состоянием сетей и проверят готовность своих аварийно-ремонтных бригад. Они также обеспечат соблюдение нормативного давления в трубопроводах, чтобы не допустить их промерзания.
Главы муниципалитетов организуют проверку готовности резервных источников электроснабжения на объектах теплоснабжения. Это необходимо для бесперебойного обеспечения потребителей тепловой энергией.