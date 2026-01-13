Новосибирские власти усилили контроль за ЖКХ из-за похолодания

Водоканалы Новосибирска, Бердска и Искитима усилят контроль за состоянием сетей и проверят готовность своих аварийно-ремонтных бригад. Они также обеспечат соблюдение нормативного давления в трубопроводах, чтобы не допустить их промерзания.