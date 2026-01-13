Аварией, из-за которой омичи остались без отопления, заинтересовалась прокуратура

Прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям ресурсоснабжающей организации, в том числе полноты и своевременности устранения повреждений. По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход устранения аварии и запуск отопления находится на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.