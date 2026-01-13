Аварией, из-за которой омичи остались без отопления, заинтересовалась прокуратура

Прокуратура города Омска организовала проверку в деятельности АО «Тепловая компания» по факту повреждения тепловых сетей по улице Перелета. В результате аварии без отопления осталось значительное количество жилых домов и социальных учреждений.
Прокуратура в ходе проверки даст оценку действиям ресурсоснабжающей организации, в том числе полноты и своевременности устранения повреждений. По результатам проверочных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования. Ход устранения аварии и запуск отопления находится на контроле прокуратуры, отметили в ведомстве.
Напомним, что вчера вечером, на Левом берегу Омска, произошел катастрофический прорыв теплотрассы. В результате чего в домах практически всего 6-го микрорайона полностью прекратилась подача отопления и горячей воды, а прилегающие улицы оказались затоплены кипятком.