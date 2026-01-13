Что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января

В Беларуси в ночь с 13 на 14 января 2026 года принято отмечать Старый Новый год. Мы собрали, что можно и нельзя делать в этот день.
Старый Новый год, что нельзя делать.
Нельзя долгое время спать. В указанный день не ели рыбу. Кроме того, Старый Новый год не стоит проводить вдали от близких и родственников. Считалось, что на протяжении всего года можно остаться без их поддержки. Запрещено отказывать тем, что пришел помириться. Предки верили, что подобное может спровоцировать как финансовые, так и проблемы личного характера.
Старый Новый год, что можно делать.
Старый Новый год — это семейный праздник. По традиции, было принято собираться у самого старшего по роду. А еще в названную дату выпекали печенье в виде птиц и домашних животных, а затем раздавали своим друзьям.
Согласно приметам, южный ветер указывает на дождливое лето. В том случае, если ветер восточный, то ждали жаркого лета. А вот холодное лето предвещает северный ветер.
