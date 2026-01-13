Ричмонд
Участок трассы «Джубга — Сочи» открыли для проезда большегрузов

На федеральной трассе А-147 «Джубга-Сочи» до границы с Абхазией были сняты временные ограничения движения для большегрузного транспорта.

Источник: Коммерсантъ

Запреты также сняты для всех видов транспорта, сообщает Госавтоинспекция Сочи.

Меры вводили утром 13 января на участке дороги со стороны поселка Магри в направлении Сочи и Туапсе из-за ухудшения погодных условий. К очистке дорог привлекли все мобилизованные силы и средства.

Накануне аналогичные периодические запреты действовали на Молдавановском перевале трассы М-4 Дон между Горячим Ключом и Туапсинским городским округом, а также на автодороге А-290 Новороссийск-Керчь в районе перевала «Волчьи Ворота». Ограничения вводили для бесперебойной работы снегоуборочной техники и обработки дорог.

По данным оперативного штаба Кубани, проезд по всем основным региональным трассам Краснодарского края обеспечен. Для борьбы с последствиями снегопадов задействовано свыше 350 единиц специальной техники.

