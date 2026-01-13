Ричмонд
В Иркутске начали реконструкцию Качугской транспортной развязки

Завершение всех работ планируется в 2027 году.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске начали реконструкцию Качугской транспортной развязки. Там уже отсыпают земляное полотно для создания двух временных объездных дорог. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, в сутки по Качугской развязке проезжает до 20 тысяч машин.

— Специалисты работают круглосуточно. Провести подготовительные работы, планируется к лету. Затем начнется строительство нового объекта, — сказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона Максим Лобанов.

В скором времени начнется строительство новой двухуровневой кольцевой развязки. Появится выделенная полоса для прямого движения, а на выезде к Качугскому тракту — путепровод. Завершение всех работ планируется в 2027 году.

