В Иркутске начали реконструкцию Качугской транспортной развязки. Там уже отсыпают земляное полотно для создания двух временных объездных дорог. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, в сутки по Качугской развязке проезжает до 20 тысяч машин.