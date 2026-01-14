Ричмонд
Новогодняя ель Кронштадта признана лучшей в России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 января, ФедералПресс. Новогодняя красавица с Якорной площади в Кронштадте одержала победу во всероссийском конкурсе «Елки России». Об этом 13 января сообщили организаторы проекта «ГородаМеняютсяДляНас».

Источник: РИА "ФедералПресс"

Кронштадтская ель, достигающая 15 метров в высоту и выполненная в ретростиле, получила абсолютное большинство голосов — 268 389. На втором месте с результатом 110 440 голосов оказалась ель из Тулы, а третьей стала Тюмень с 95 509 голосами.

Дерево для главной площади города-крепости привезли из Копорского лесничества, сообщает издание Neva.Today. Ель украсили традиционными игрушками ручной работы, стилизованными гирляндами с лампами накаливания и серебристой пятиконечной звездой, что и обеспечило победу в народном голосовании.