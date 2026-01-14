Новогодняя ель Кронштадта признана лучшей в России

Кронштадтская ель, достигающая 15 метров в высоту и выполненная в ретростиле, получила абсолютное большинство голосов — 268 389. На втором месте с результатом 110 440 голосов оказалась ель из Тулы, а третьей стала Тюмень с 95 509 голосами.
Дерево для главной площади города-крепости привезли из Копорского лесничества, сообщает издание Neva.Today. Ель украсили традиционными игрушками ручной работы, стилизованными гирляндами с лампами накаливания и серебристой пятиконечной звездой, что и обеспечило победу в народном голосовании.