Стала известна новая дата открытия школы в Серебряном береге в Омске

Изначально учебное заведение должно было заработать после новогодних каникул.

Источник: Om1 Омск

Во время пресс-конференции губернатор Виталий Хоценко сообщил, что школу в Серебряном берегу откроют уже в сентябре.

«Был сложный подрядчик. Мы с ним расстались, и новый подрядчик школу достроил. Акт о вводе в эксплуатацию до Нового года был получен. Город там планирует организовать дополнительное образование, чтобы не переживать за образовательный процесс у детей», — рассказал глава региона.

Напомним, что строительство учебного заведения на 1100 мест началось почти три года назад. Изначально объектом занималась компания ООО «Капитал Развитие», однако она сорвала сроки, что привело к расторжению контракта. Новый подрядчик — ООО «Русстрой» — приступил к работам в июне 2024 года. Ранее двери школы планировали распахнуть в этом году после зимних каникул.