Стала известна новая дата открытия школы в Серебряном береге в Омске

Напомним, что строительство учебного заведения на 1100 мест началось почти три года назад. Изначально объектом занималась компания ООО «Капитал Развитие», однако она сорвала сроки, что привело к расторжению контракта. Новый подрядчик — ООО «Русстрой» — приступил к работам в июне 2024 года. Ранее двери школы планировали распахнуть в этом году после зимних каникул.