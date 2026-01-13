В Ростовской области 137 семей с детьми получили 15,6 млн на погашение ипотеки

В 2025 году в Ростовской области 15,6 млн рублей направили семьям с детьми для погашения ипотеки. Речь идет о субсидировании процентных ставок, поясняют в донском правительстве.
Всего за год дополнительную поддержку получили 137 семей. В частности, 54 семьи получили поддержку за рождение первого ребенка, 42 семьи — за второго малыша, 31 семья — за третьего, девять семей — за четвертого и одна семья — за пятого ребенка.
— Стремимся сделать жилье доступным для молодых родителей, поэтому такая поддержка очень важна для общества, — отметил министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергей Куц.
Субсидии распределяются следующим образом: 50% от размера регионального маткапитала предоставляется за рождение или усыновление первого ребенка, 75% — за второго, 100% — за третьего или последующих детей. В 2026 году региональный материнский капитал составляет 156 064 рубля.
Информацию о мерах региональной поддержки можно получить в ГБУ РО «Агентство жилищных программ».
