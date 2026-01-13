Под Гродно турист из России упал с форта и потерял сознание, делая селфи. Подробности рассказали в УВД Гродненского облисполкома.
В оперативно-дежурную службу Гродненского РОВД позвонил мужчина. Звонивший сообщил, что неподалеку от туристического объекта по дороге на Августовский канал он нашел человека с травмой головы. На информацию отреагировал участковый инспектор милиции.
Установлено, что 62-летний гражданин России приехал в Гродно вместе с женой. Он решил один посетить форт, расположенный вблизи областного центра. Мужчина делал фото, не удержал равновесие и упал.
«В результате падения ударился головой и правой частью тела о бетонные блоки, от чего потерял сознание на некоторое время. Очнувшись, он вышел к дороге, там же остановил проезжавшую мимо машину и у водителя попросил вызвать помощь, а также помочь собрать вещи», — сообщили подробности в милиции.
Водитель авто позвонил в милицию, сообщив о случившемся. Участковый инспектор сопроводил туриста из России в медучреждение. Позднее россиянин потерял сознание, сотрудник милиции привел его в сознание и передал врачам. У туриста была диагностирована черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибы тела.
