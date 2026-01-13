В Иркутской области увеличился минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2026 года Иркутской области увеличился минимальный размер оплаты труда. Теперь он составляет 27 093 тысяч рублей.
— Это базовая сумма. На неё еще будут начисляться районные коэффициенты, процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, — уточнил заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Приангарье Роман Радушевский.
В результате, фактическая минимальная заработная плата для сибиряков в регионе, с учётом всех действующих региональных доплат, окажется выше заявленной суммы.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что в Ангарске 17-летний подросток предстанет перед судом за попытку сбыта запрещенных веществ. Обвиняемый нашел «подработку» в интернете.