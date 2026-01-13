Минобразования Беларуси определило, кто сможет учиться за границей. Это следует из постановления Министерства образования № 209 от 8 декабря 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Правила отбора белорусов, которые смогут обучаться за рубежом начнут действовать с 14 января 2026 года. Они будут касаться выпускников школ, которых могут направить на учебу в зарубежные вузы, и студентов для стажировок за границей. Одно из условий отбора — это владение иностранным языком, которое бы позволяло обучаться на бакалавриате или же пройти стажировку, согласно требованиям принимающей стороны.
Средний балл аттестата должен быть не ниже восьми баллов по десятибалльной шкале. Для военнообязанный необходим документ о том, что они были освобождены от призыва на время обучения за рубежом. Также прописано, что могут быть и другие условия, которые связаны со спецификой получения образования в иностранных организациях.
Кроме того, кандидатам необходимо будет предоставить характеристику с описанием, где, в том числе, будут указаны моральные качества, информация о достижении в учебе и так далее. Характеристика подписывается директором школы или же ректором вуза, где учится студент. Понадобится и письменное обязательство о возвращении в Беларусь после обучения. Несовершеннолетние оформляют его с письменного согласия одного из родителей.
