Минобразования Беларуси определило, кто сможет учиться за границей

Средний балл аттестата должен быть не ниже восьми баллов по десятибалльной шкале. Для военнообязанный необходим документ о том, что они были освобождены от призыва на время обучения за рубежом. Также прописано, что могут быть и другие условия, которые связаны со спецификой получения образования в иностранных организациях.