«Привез с собой снег»: Сергей Безруков рассказал о визите в Ростов и работе с курсом из Донбасса

Народный артист России Сергей Безруков на днях посетил Ростов-на-Дону, отметив резкую смену погоды.
— Приехал из Московской зимы в ростовскую осень. Очень сильный контраст, — написал он в соцсетях.
Визит был рабочим. Сергей Безруков приехал, чтобы оценить подготовку своего донбасского актерского курса, который сейчас базируется в Ростове. Студенты представили эскиз «Майская ночь, или Утопленница» по Гоголю в постановке режиссера Александра Гайдаржи и второй акт спектакля «В списках не значился» по повести Бориса Васильева в постановке Андрея Бахарева.
Интересно, что в день отъезда артиста, 12 января, в донской столице начался снегопад.
-Привез с собой снег в Ростов-на-Дону, а теперь обратно в Москву, работать уже с московским курсом! — с юмором прокомментировал актер.
