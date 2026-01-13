«Привез с собой снег»: Сергей Безруков рассказал о визите в Ростов и работе с курсом из Донбасса

Визит был рабочим. Сергей Безруков приехал, чтобы оценить подготовку своего донбасского актерского курса, который сейчас базируется в Ростове. Студенты представили эскиз «Майская ночь, или Утопленница» по Гоголю в постановке режиссера Александра Гайдаржи и второй акт спектакля «В списках не значился» по повести Бориса Васильева в постановке Андрея Бахарева.