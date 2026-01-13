Ричмонд
«Привез с собой снег»: Сергей Безруков рассказал о визите в Ростов и работе с курсом из Донбасса

Сергей Безруков «привез» в Ростов снег и поспешил в Москву.

Источник: Комсомольская правда

Народный артист России Сергей Безруков на днях посетил Ростов-на-Дону, отметив резкую смену погоды.

— Приехал из Московской зимы в ростовскую осень. Очень сильный контраст, — написал он в соцсетях.

Визит был рабочим. Сергей Безруков приехал, чтобы оценить подготовку своего донбасского актерского курса, который сейчас базируется в Ростове. Студенты представили эскиз «Майская ночь, или Утопленница» по Гоголю в постановке режиссера Александра Гайдаржи и второй акт спектакля «В списках не значился» по повести Бориса Васильева в постановке Андрея Бахарева.

Интересно, что в день отъезда артиста, 12 января, в донской столице начался снегопад.

-Привез с собой снег в Ростов-на-Дону, а теперь обратно в Москву, работать уже с московским курсом! — с юмором прокомментировал актер.

