Астрономы приспособили космические лучи для наблюдений за выбросами с Солнца

Как отмечают исследователи, им удалось при помощи космических лучей проследить за тем, как менялась плотность солнечной плазмы по мере ее движения в сторону окраин Солнечной системы, как трансформировались ее внутренние подструктуры в процессе расширения и охлаждения данного выброса. В перспективе это позволит значительно расширить представления ученых о поведении выбросов с Солнца в межпланетной среде, что важно для более точного предсказания их действия на окрестности Земли, подытожили астрономы.