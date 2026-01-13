Днем 13 января над Ростовской областью сбили два украинских беспилотника

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над территорией Ростовской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Перехват воздушных целей был осуществлен в период с 13:00 до 18:00 13 января. Всего за указанное время силами ПВО на различных направлениях в России было нейтрализовано 40 украинских беспилотников самолетного типа.
Согласно сводке военного ведомства, основные силы атаки были сосредоточены над Крымом, где сбиты 22 аппарата. Над Белгородской областью уничтожено семь дронов, над акваторией Азовского моря — шесть. Кроме Ростовской области, два беспилотника перехвачены над территорией Волгоградской области и один над Брянской.
Напомним, что ранее в этот же день, утром, в результате атаки беспилотников в Таганроге были повреждены пять жилых многоквартирных домов, три частных жилых строения, два объекта промышленности и шесть автомобилей. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.
