Как изменится возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин в 2026 году

«К 50 годам у них не накапливалось нужного количества ИПК и стажа, так как периоды ухода за ребенком до 1,5 лет засчитывались только за четырех детей не старше 6 лет. С 1 января 2026 года вступили в действие поправки в 400-ФЗ, и в стаж будут зачтены периоды ухода за всеми детьми без ограничений. За каждый год ухода за третьим и последующим ребенком будет прибавлено 5,4 балла», — подчеркнула Елена Кулакова.