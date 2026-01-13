Министерство ЖКХ обратилось к белорусам из-за сосулек на крышах

В ЖКХ предоставили оперативную информацию по уборке снега в стране на 13 января. Так, по состоянию на 16.00 на улицах работает 1740 единиц специальной коммунальной техники. Это 959 снегоуборочных машин, 252 пескоразбрасывателя/солеразбрасывателя, 529 машин для погрузки и вывоза снега и другой техники.