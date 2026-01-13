Министерство ЖКХ обратилось к белорусам из-за сосулек на крышах. Подробности озвучили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства.
В ЖКХ предоставили оперативную информацию по уборке снега в стране на 13 января. Так, по состоянию на 16.00 на улицах работает 1740 единиц специальной коммунальной техники. Это 959 снегоуборочных машин, 252 пескоразбрасывателя/солеразбрасывателя, 529 машин для погрузки и вывоза снега и другой техники.
Кроме того, в уборке улиц и дорог в Беларуси задействовано более 8200 работников ЖКХ. Также для уборки снега было дополнительно привлечено 723 единицы спецтехники, более 2400 работников сторонних организаций.
«Также службы ЖКХ уделяют особое внимание своевременной очистке кровель, выступающих деталей фасада зданий от снега, наледи и сосулек», — отметили в ведомстве.
Ранее ГАИ сказала, может ли белорус закрепить за собой расчищенное от снега место.
Тем временем адвокат сказал, могут ли белорусы получить штрафы за опоздание на работу из-за непогоды.
Кроме того, мы узнали, что можно и нельзя делать в Старый Новый год 14 января.