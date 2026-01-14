Чемпионат Петербурга по фигурному катанию перенесли на февраль

Перенос лишает возможности выступить на домашнем старте одного из главных фаворитов — олимпийца Петра Гуменника, который должен был участвовать в соревнованиях. Для него теперь единственной возможностью проверить готовность к Олимпийским играм 2026 года перед главным стартом сезона остается Мемориал Петра Грушмана, который пройдет на следующей неделе.