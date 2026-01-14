Чемпионат Петербурга по фигурному катанию перенесли на февраль

Чемпионат Санкт-Петербурга по фигурному катанию перенесен на две недели вперед. Об этом сообщили в Федерации фигурного катания на коньках города.
Турнир первоначально был запланирован на 31 января — 1 февраля. Однако на эти же даты в календаре Федерации фигурного катания России назначен чемпионат страны по прыжковым элементам, участие в котором примут ведущие петербургские спортсмены.
— Из-за совпадения сроков местный чемпионат было решено перенести, — пояснило РИА Новости.
Перенос лишает возможности выступить на домашнем старте одного из главных фаворитов — олимпийца Петра Гуменника, который должен был участвовать в соревнованиях. Для него теперь единственной возможностью проверить готовность к Олимпийским играм 2026 года перед главным стартом сезона остается Мемориал Петра Грушмана, который пройдет на следующей неделе.
Новые даты проведения чемпионата будут объявлены дополнительно. Предполагается, что это будет в середине февраля.