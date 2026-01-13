В школах и детских садах Башкирии устроили генеральную уборку и дезинфекцию

В Башкирии после зимних каникул провели санитарную обработку в школах и детских садах. Эти меры направлены на то, чтобы защитить детей и сотрудников от распространения гриппа, ОРВИ и кишечных инфекций.
Как пояснили в региональном управлении Роспотребнадзора, в период роста заболеваемости особенно важно поддерживать в учебных заведениях чистоту и безопасные условия.
Все детские сады и школы республики выполнили требования надзорного ведомства. В частности, они проверили, соответствуют ли их пищеблоки санитарным нормам, и устроили везде генеральную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств.
Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что своевременное введение карантина в отдельном классе, группе или во всем учреждении помогает сдержать распространение заразных болезней.
