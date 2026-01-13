Ричмонд
В Ростовской области расширили список жизненно необходимых и важнейших лекарств

Восемь лекарств пополнили список жизненно необходимых препаратов.

Источник: Комсомольская правда

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в Ростовской области был расширен. В него включили восемь новых медицинских препаратов. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Изменения были внесены на основании решения федерального правительства, которое обновило соответствующие перечни. Новые препараты предназначены для лечения ряда серьезных заболеваний, включая онкологические, болезни крови и инфекционные патологии.

