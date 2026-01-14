Новый арт-объект «Пульс города» открыли у Лахта Центра

Масштабная световая инсталляция «Пульс города» появилась у Лахта Центра. Она объединила 11 архитектурных символов города — в одном ряду представлены как исторические памятники — Нарвские триумфальные ворота, Медный всадник и Исаакиевский собор, так и современные объекты — Газпром Арена и сам Лахта Центр.