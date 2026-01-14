Ричмонд
Новый арт-объект «Пульс города» открыли у Лахта Центра

Инсталляция объединила 11 архитектурных символов города.

Источник: Максим Бобков/ t.me/lakhtacenter

Масштабная световая инсталляция «Пульс города» появилась у Лахта Центра. Она объединила 11 архитектурных символов города — в одном ряду представлены как исторические памятники — Нарвские триумфальные ворота, Медный всадник и Исаакиевский собор, так и современные объекты — Газпром Арена и сам Лахта Центр.

Особенностью инсталляции является динамическая подсветка. Модель башни Лахта Центра повторяет актуальные световые сценарии небоскреба, включая новогоднюю «елку» и российский триколор. Программа автоматически меняет режим освещения каждые 30 минут, демонстрируя шесть различных вариантов.

— Арт-объект длиной 45 метров и высотой фигур до шести метров установлен на территории амфитеатра перед набережной Лахта Центра, — уточнили в пресс-службе небоскреба.

Инсталляция будет работать всю зиму, предоставляя жителям и гостям города возможность сфотографировать главные достопримечательности Петербурга в единой композиции. Ступени амфитеатра также выполняют функцию обзорной площадки с панорамным видом на Финский залив.