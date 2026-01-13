Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мы не требуем роскоши, нам нужна чистота»: В Кишиневе в общежитии Политеха студенты засняли скопища тараканов — администрация вуза это опровергает

Студенты просят вмешательства ответственных органов [видео]

Источник: Комсомольская правда

Студенты, проживающие в общежитии № 15 Технического университета Молдовы (UTM) в Кишинёве, жалуются на антисанитарные условия и массовое распространение тараканов. По их словам, насекомые находятся в комнатах, кухнях и коридорах, а обращения к администрации пока не дали результатов.

Студенты просят вмешательства ответственных органов, подчёркивая: «Мы не требуем роскоши, а чистоты и безопасности». В Минобразования заявили, что готовят официальный ответ.

На данный момент, UTM опроверг слухи о нашествии насекомых в общежитии № 15.

Администрация UTM выступила с официальным заявлением по поводу информации о ненадлежащих гигиенических условиях в общежитии на улице Пушкина, 39. В университете подчёркивают, что в данном корпусе по просьбе колледжа им. Алексея Матеевича проживают его учащиеся, а не студенты UTM. По заявлению представителей вуза, дезинсекция во всех общежитиях проводится систематически и строго по графику — в два этапа во время летних каникул. Сообщения о «нашествии тараканов» в университете называют необоснованными.

Где тогда снимали насекомых? Студенты пошутили?