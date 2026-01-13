«Мы не требуем роскоши, нам нужна чистота»: В Кишиневе в общежитии Политеха студенты засняли скопища тараканов — администрация вуза это опровергает

Студенты, проживающие в общежитии № 15 Технического университета Молдовы (UTM) в Кишинёве, жалуются на антисанитарные условия и массовое распространение тараканов. По их словам, насекомые находятся в комнатах, кухнях и коридорах, а обращения к администрации пока не дали результатов.
Студенты просят вмешательства ответственных органов, подчёркивая: «Мы не требуем роскоши, а чистоты и безопасности». В Минобразования заявили, что готовят официальный ответ.
На данный момент, UTM опроверг слухи о нашествии насекомых в общежитии № 15.
Администрация UTM выступила с официальным заявлением по поводу информации о ненадлежащих гигиенических условиях в общежитии на улице Пушкина, 39. В университете подчёркивают, что в данном корпусе по просьбе колледжа им. Алексея Матеевича проживают его учащиеся, а не студенты UTM. По заявлению представителей вуза, дезинсекция во всех общежитиях проводится систематически и строго по графику — в два этапа во время летних каникул. Сообщения о «нашествии тараканов» в университете называют необоснованными.
Где тогда снимали насекомых? Студенты пошутили?