«Мы не требуем роскоши, нам нужна чистота»: В Кишиневе в общежитии Политеха студенты засняли скопища тараканов — администрация вуза это опровергает

Администрация UTM выступила с официальным заявлением по поводу информации о ненадлежащих гигиенических условиях в общежитии на улице Пушкина, 39. В университете подчёркивают, что в данном корпусе по просьбе колледжа им. Алексея Матеевича проживают его учащиеся, а не студенты UTM. По заявлению представителей вуза, дезинсекция во всех общежитиях проводится систематически и строго по графику — в два этапа во время летних каникул. Сообщения о «нашествии тараканов» в университете называют необоснованными.