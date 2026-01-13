Начальник полиции поздравил с Днем печати коллектив «КП — Ростов-на-Дону»

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий поздравил редактора «КП — Ростов-на-Дону» Ольгу Гопало и коллектив издания с Днем российской печати. Письмо во вторник, 13 января, вручил глава пресс-службы донской полиции Владимир Юрченко.
— Сегодня, в эпоху стремительных информационных потоков, газета остается эталоном проверенной информации, глубокой аналитики и ответственной журналистики, — поздравил коллектив редакции начальник донского главка.
Также в редакции за круглым столом руководитель пресс-службы в формате круглого стола пообщался с журналистами «Комсомолки».
Напомним, в 2025 году «Комсомольская правда» отметила вековой юбилей. Ростовский филиал издания входит в десятку самых цитируемых СМИ в регионе.
