Начальник полиции поздравил с Днем печати коллектив «КП — Ростов-на-Дону»

В редакцию «КП — Ростов-на-Дону» передали поздравление от начальника донского главка.

Источник: Комсомольская правда

Начальник ГУ МВД России по Ростовской области генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий поздравил редактора «КП — Ростов-на-Дону» Ольгу Гопало и коллектив издания с Днем российской печати. Письмо во вторник, 13 января, вручил глава пресс-службы донской полиции Владимир Юрченко.

— Сегодня, в эпоху стремительных информационных потоков, газета остается эталоном проверенной информации, глубокой аналитики и ответственной журналистики, — поздравил коллектив редакции начальник донского главка.

Также в редакции за круглым столом руководитель пресс-службы в формате круглого стола пообщался с журналистами «Комсомолки».

Напомним, в 2025 году «Комсомольская правда» отметила вековой юбилей. Ростовский филиал издания входит в десятку самых цитируемых СМИ в регионе.

