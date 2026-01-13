Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Сочи и Сириусе 14 января

Сильный снег и гололед прогнозируют в Сочи и Сириусе 14 января.

Источник: © РИА Новости

СОЧИ, 13 янв — РИА Новости. Штормовое предупреждение продлили в Сочи и Сириусе на 14 января, ожидается гололед и снег, местами сильный, сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера по Краснодарскому краю.

«Действие штормового предупреждения продлевается на ночь и утро 14 января 2026 года по следующим явлениям: на территории города Сочи и ФТ Сириус мокрый снег и снег, местами сильный, сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. В средних и высоких горах очень сильный снег», — говорится в сообщении.

Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических и опасных явлений — сильный снег и налипание мокрого снега на провода — прогнозировали 12 и 13 января.