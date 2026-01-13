Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Сочи и Сириусе 14 января

«Действие штормового предупреждения продлевается на ночь и утро 14 января 2026 года по следующим явлениям: на территории города Сочи и ФТ Сириус мокрый снег и снег, местами сильный, сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. В средних и высоких горах очень сильный снег», — говорится в сообщении.