Подобрана оптимальная «наноупаковка» для экстракта тимьяна

Как отмечают ученые, экстракт тимьяна и многие другие субстанции с полезными для здоровья свойствами также обладают рядом неприятных побочных эффектов, связанных с их воздействием на кожные покровы или желудочно-кишечный тракт. Значительную часть этих эффектов можно избежать, если «упаковать» биологически активные молекулы в структуры, которые будут защищать их от контакта с внешней средой в процессе их доставки в организм.