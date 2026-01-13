Выявлена популяция Т-клеток, связанная с развитием рассеянного склероза

Как отмечают ученые, за последние несколько десятилетий медики и биологи получили массу свидетельств в пользу того, что значительная часть случаев рассеянного склероза развивается у пациентов, заразившихся в недавнем или далеком прошлом вирусом Эпштейна-Барра. Как именно он провоцирует развитие болезни, пока не известно, однако ученые предполагают, что один из компонентов его оболочки, вирусный белок EBNA1, очень похож по устройству на пептиды клеток мозга.