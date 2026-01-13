Савельев поручил выработать меры для бесперебойного обслуживания пассажиров

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев поручил профильным ведомствам выработать дополнительные меры для обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров в периоды пиковых нагрузок, сообщили в кабмине по итогам совещания, посвященного работе московского авиаузла в период новогодних праздников под председательством зампреда.