Савельев поручил выработать меры для бесперебойного обслуживания пассажиров

Савельев поручил выработать меры для обслуживания пассажиров в пиковые периоды.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев поручил профильным ведомствам выработать дополнительные меры для обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров в периоды пиковых нагрузок, сообщили в кабмине по итогам совещания, посвященного работе московского авиаузла в период новогодних праздников под председательством зампреда.

«В ходе совещания профильным ведомствам и организациям даны поручения выработать дополнительные меры, направленные на обеспечение стабильного и бесперебойного обслуживания пассажиров в периоды пиковых нагрузок», — говорится в сообщении.

