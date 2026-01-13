Савельев поручил выработать меры для бесперебойного обслуживания пассажиров

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Виталий Савельев поручил профильным ведомствам выработать дополнительные меры для обеспечения бесперебойного обслуживания пассажиров в периоды пиковых нагрузок, сообщили в кабмине по итогам совещания, посвященного работе московского авиаузла в период новогодних праздников под председательством зампреда.
«В ходе совещания профильным ведомствам и организациям даны поручения выработать дополнительные меры, направленные на обеспечение стабильного и бесперебойного обслуживания пассажиров в периоды пиковых нагрузок», — говорится в сообщении.
Узнать больше по теме
Виталий Савельев: биография зампреда Правительства РФ и экс-главы Минтранса
В обновленное правительство Михаила Мишустина вошли молодые кадры, а также опытные управленцы. Можно отметить Виталия Савельева: бывший глава Минтранса получил повышение, став заместителем председателя. Собрали главное из его биографии.Читать дальше