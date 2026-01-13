В Госдуме попросили проверить условия в роддомах на отдаленных территориях

«Поражает сам факт того, что в одном из ключевых звеньев приоритетной сегодня демографической политики, на фоне высоких достижений по сокращению младенческой смертности, ещё есть такие управленцы. Это заставляет еще раз крайне пристально присмотреться к качеству родовспоможения в каждом регионе. Ведь именно опыт рождения малыша, особенно первого, порой является ключевым для принятия решения о рождении следующих детей», — отметила она.