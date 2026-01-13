Лукашенко объяснил, каким будет Год белорусской женщины

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 13 января, во время приема на Старый Новый год, объяснил, каким будет Год белорусской женщины. Подробности пишет БелТА.
Глава государства во время новогоднего обращения к белорусам объявил 2026 Год белорусской женщины. Подводя итоги 2025 года, охарактеризовал его как успешный и во многом знаковый, хотя была вероятность, что прошедший год мог оказаться неуспешным и тяжелым. Вместе с тем белорусы объединились и сделали все для того, чтобы этого не произошло.
Александр Лукашенко подчеркнул, что нужно сделать все для того, чтобы 2026 года оказался лучше и в этом есть смысл жизни.
— Тем более что впервые в нашей суверенной истории мы выбрали не просто тему года, мы выбрали символ этого года", — подчеркнул Александр Лукашенко. По его словам, это решение было очень положительно воспринято не только самими женщинами, но и мужчинами, — подчеркнул президент Беларуси.
По его словам, Год белорусской женщины должен стать особенным.
