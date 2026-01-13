В Госдуме напомнили о забытом россиянами уроке Татьяны Лариной перед Святками

Депутат Госдумы Евгений Гусев поделился своими мыслями о народных традициях, в частности о колядках и гаданиях. По его словам, для русских людей это важная часть их культуры. Гусев объяснил, что колядки — это старинный русский обычай, когда люди пели песни и получали за это угощения, и в этом, мол, нет ничего такого. А вот к гаданиям депутат относится с большой осторожностью.